6 قتلى بحادث قطار على جسر يربط جزيرتين في الدنمارك

المصدر: كوبنهاغن - وكالات

لقي ستة أشخاص حتفهم في حادث على جسر يربط اثنتين من الجزر الرئيسية بالدنمارك، أمس، عندما اصطدم قطار ببضائع سقطت من قطار شحن.

وذكرت الشرطة أن 16 شخصاً أصيبوا بجروح لكن حالاتهم ليست خطيرة.

وقالت شركة باندنمرك، المسؤولة عن صيانة وإدارة حركة قطارات شبكة السكك الحديدية، إن القطار كان متوجهاً إلى العاصمة وعلى متنه 131 راكباً عندما اصطدم بما يُعتقد أنه مشمع أو بضائع أخرى سقطت من قطار الشحن على القضبان.

وذكر ناطق باسم هيئة التحقيق الدنماركية في الحوادث أن تحقيقاً أولياً أجرته الهيئة، أظهر أن قاطرة صدمت إحدى عربات قطار الشحن ودفعته على القضبان المعاكسة.

وصرحت الشرطة بأن من السابق لأوانه معرفة سبب الحادث، إلا أن القطار لحقت به أضرار بسبب البضائع التي سقطت على القضبان.

وقال شاهد، كان في القطار مع ابنته للقناة التلفزيونية الثانية «كان هناك دوي شديد جداً جداً ثم توقف القطار».