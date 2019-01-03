الصومال تأمر أكبر مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة

المصدر: مقديشو - رويترز

أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة؛ متهمة إياه بالتدخل في السيادة الوطنية، وذلك بعد أيام من مخاوف أثارها إزاء ممارسات قوات الأمن الصومالية المدعومة من المنظمة الدولية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان، أمس، إن نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال «غير مطلوب ولا يمكنه العمل في هذا البلد»، وهو ما يمثل فعلياً إعلاناً بأن المسؤول شخص غير مرغوب فيه. وأضاف البيان: «يأتي القرار بعد أن خرق علانية السلوك الملائم لمكتب الأمم المتحدة في الصومال».