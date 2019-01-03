إيران تحتجز 3 صيادين أردنيين

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان أمس، أن السلطات الإيرانية تحتجز ثلاثة مواطنين أردنيين دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية عن طريق الخطأ، عندما كانوا يقومون برحلة صيد في مياه الخليج العربي الخميس الماضي.

ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة ماجد القطارنة أن الأردنيين الثلاثة تم احتجازهم بعد دخولهم بطريق الخطأ في المياه الإقليمية الإيرانية، أثناء قيامهم برحلة صيد بحري مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى.

وأضاف أن الوزارة تواصلت لهذا الأمر مع الجانب الإيراني، الذي أكد أن المواطنين الثلاثة سيتم عرضهم على محكمة في مدينة بندر لينك الواقعة جنوب غربي إيران.

وأوضح القطارنة أن السفارة الأردنية في طهران تلقّت اتصالاً هاتفياً، صباح أمس (الأربعاء)، من أحد المواطنين المحتجزين، أكد أنه سيترتب عليهم دفع غرامة وتقديم كفالة قانونية للمحكمة قبل إطلاق سراحهم.

وتابع أنه بناءً على ذلك، تواصلت السفارة مع الخارجية الإيرانية للاستفسار عن تفاصيل هذه الإجراءات التي ستنظّمها السفارة بالتنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة، للمساعدة على الإفراج عنهم، وعودتهم سالمين في أسرع وقت ممكن.