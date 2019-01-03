وزير الدفاع الأميركي: الصين أولوية رئيسية

المصدر: واشنطن - وكالات

بدأ وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان يومه الأول على رأس البنتاغون، أمس، بالتأكيد أمام موظفي وزارة الدفاع بأنه يعتبر الصين أولوية رئيسية.

وشاناهان الذي تولى الوزارة في الأول من يناير بعد استقالة جيم ماتيس بسبب خلافات عميقة مع الرئيس دونالد ترامب، طلب من كبار موظفي وزارة الدفاع التركيز على استراتيجية الدفاع القومي، التي تركز على مرحلة جديدة من «المنافسة مع القوى العظمى» ضد روسيا والصين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع «فيما ينصب تركيزنا على العمليات المستمرة أبلغ الوزير بالإنابة شاناهان الفريق بأن يتذكروا الصين ثم الصين ثم الصين».

جاءت التصريحات خلال أول اجتماع لشاناهان مع مسؤولين بأفرع الجيش الأميركي منذ أن تولى مهام المنصب من جيم ماتيس. وشاناهان مدير تنفيذي سابق بشركة بوينج وكان نائباً لماتيس.