باكستان والهند تتبادلان قائمة بمواقع منشآتهما النووية

المصدر: إسلام أباد - وام

تبادلت باكستان والهند قائمة بأسماء ومواقع المنشآت والمرافق النووية لديهما بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما التي تلزمهما بالامتناع عن الاعتداء على المنشآت النووية للطرف الآخر.

وتنص الاتفاقية الثنائية التي وقعت عام 1988 على أن «يقوم البلدان بإخطار كل منهما الآخر بمواقع المنشآت النووية مطلع كل عام بما يضمن خطر أي هجوم على المنشآت النووية قد يكون عن طريق الخطأ».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم القائمة إلى ممثل المفوضية الهندية في إسلام أباد، وبالمثل سلمت وزارة الشؤون الخارجية الهندية القائمة إلى المفوضية الباكستانية في نيودلهي.