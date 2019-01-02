السعودية تدين اعتداءي بريطانيا والفلبين

المصدر: الرياض، لندن - وكالات

أصيب 3 أشخاص بجروح، أمس، في حادث طعن بمحطة قطارات فيكتوريا في مدينة مانشستر البريطانية. وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخص على خلفية حادث الطعن، وأغلقت محطة قطارات فيكتوريا. وقالت في بيان مقتضب إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح في واقعة طعن بمحطة القطارات عشية بداية العام الجديد.

وأضافت أنها اعتقلت شخصاً في تلك الواقعة، وأن المصابين امرأة ورجل وشرطي. وأشارت إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الحادث.

وأضافت أنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقاً، وأن المتهم قيد الاحتجاز.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن شاهد عيان ويعمل منتجاً في شبكة بي بي سي البريطانية، إلى أن منفذ واقعة الطعن قال عقب القبض عليه إنه أقدم على هذه العملية، رداً على قصف دول أخرى لم يسمّها.

إدانة سعودية

في غضون ذلك عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادث الطعن الذي وقع بمحطة قطارات في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وللتفجير الذي وقع أمام مدخل مركز تسوق بمدينة كوتاباتو جنوبي الفلبين، وما نتج عنهما من سقوط قتلى وجرحى.

وجدد المصدر تأكيد موقف المملكة العربية السعودية الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي المملكة المتحدة وجمهورية الفلبين مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.