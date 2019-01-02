ترامب يدعو زعماء الكونغرس لاجتماع في البيت الأبيض بشأن أمن الحدود

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعماء الكونغرس لاجتماع في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم الأربعاء بشأن «أمن الحدود»، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن تغريدة للصحفية كاثرين فولدرز بشبكة «إيه بي سي نيوز».

وقالت فولدرز إن هذا سيكون أول اجتماع يعقده ترامب مع قادة ديمقراطيين منذ اجتماعهم الأخير في المكتب البيضاوي الذي لم يسفر عن أي حل لمسألة الإغلاق الحكومي الجزئي.

يُذكر أن الإغلاق الحكومي بدأ في 22 ديسمبر الماضي عندما لم يمرر مجلس النواب مشروع قانون من أجل تمويل نحو 25% من مؤسسات الحكومة.

ويطالب ترامب بأن يتضمن مشروع القانون تخصيص مليارات الدولارات لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو أحد التعهدات الرئيسة أثناء حملته الانتخابية الرئيسة.