رضيع حي تحت الأنقاض في روسيا

المصدر: ماجنيتاجورسك (روسيا)- وكالات

عثر عمال الإنقاذ في روسيا على رضيع يبلغ من العمر عشرة أشهر على قيد الحياة، أمس، تحت أنقاض عقار سكني انهار جزئياً بسبب انفجار.

وألحق الانفجار، الذي يُعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز، أضراراً بنحو 48 شقة سكنية في المبنى المؤلف من عشرة طوابق في مدينة ماجنيتاجورسك الصناعية، أول من أمس، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، ولا يزال هناك 36 مفقوداً.

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة صباحاً عندما كان كثير من السكان نائمين. وكان يوم الاثنين عطلة رسمية في روسيا بمناسبة العام الجديد.

في غضون ذلك، ذكر تقرير إخباري أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم ليل الاثنين الثلاثاء في حريق اندلع داخل منزل بمدينة «أورسك»، التي تقع على مسافة 1700 كيلومتر جنوب العاصمة موسكو، قرب الحدود مع كازاخستان.

وقالت وكالة أنباء «تاس» الروسية إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق الذي اندلع في مطبخ المنزل، قبل أن يكتشفوا وفاة سبعة أشخاص جراء الحريق، بينهم ثلاثة أطفال. وأشارت بيانات أولية من السلطات المعنية إلى أن الضحايا توفوا نتيجة الاختناق.

وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.