قاض أميركي: «أوباماكير» ساري المفعول

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكد قاضٍ فيدرالي أميركي أن نظام الضمان الصحي المعروف بـ«أوباماكير» غير دستوري، وأن هذا القانون يبقى ساري المفعول بانتظار نتيجة الاستئناف ضد حكمه.

وفي قرار نُشر، أول من أمس، قال قاضي منطقة تكساس ريد أوكونور إنه واثق من أن الاستئناف سيثبّت حكمه الصادر في 14 ديسمبر، مشيراً إلى أن «أوباماكير» لا يزال يُطبق في هذا الوقت «وإلا، فإن عدداً كبيراً من الأميركيين العاديين سيواجهون وضعاً صعباً».

وبحسب التقديرات، من المفترض أن تستغرق آلية الاستئناف سنة على الأقل. ويعتبر نظام «أوباماكير» الذي صدر في 2010 ونجا من تحركات عديدة ضده في الكونغرس وأمام المحاكم، من أبرز إنجازات الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما. ولم يتوقف خلفه الرئيس الحالي دونالد ترامب عن محاولة إلغاء هذا القانون.

ورحّب ترامب في منتصف ديسمبر بقرار قاضي تكساس. وقال البيت الأبيض حينها إنه يتوقع رفع القضية في الاستئناف أمام المحكمة العليا، وإنه «بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول».

وفي عام 2012، قررت المحكمة العليا في قضية منفصلة إبقاء نظام أوباماكير. ولا يزال خمسة قضاة من أصل التسعة الذين اتخذوا هذا القرار في مناصبهم، لكن نتيجة استئناف هذه القضية الجديدة لا تزال غير مؤكدة.