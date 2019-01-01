روسيا تعتقل أميركياً للاشتباه بأنه «جاسوس»

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت روسيا، أمس، أن جهاز الاستخبارات يحتجز في موسكو مواطناً أميركياً بشبهة التجسس في قضية جديدة بين روسيا والغرب.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) في بيان توقيف الأميركي الجمعة الماضية، «أثناء قيامه بعمل تجسس». وأضاف أنه أطلق ملاحقات جنائية بموجب المادة 276 من قانون العقوبات الروسي الذي ينص على عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن. وأورد البيان اسم الأميركي بالروسية ويبدو من الترجمة أنه يدعى بول ويلان.

ولم يكشف جهاز الاستخبارات عن تفاصيل أخرى. ويأتي توقيف الأميركي في وقت تواجه روسيا قضايا تجسس مع الغرب وبعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولاً غربية باستخدام قضايا تجسس بهدف إضعاف روسيا التي تتزايد قوة. وتتهم الاستخبارات الأميركية موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وفي وقت سابق هذا الشهر دانت الروسية ماريا بوتينا بعد اتهامها بأنها عميل أجنبي غير قانوني.