ميركل : ألمانيا يجب أن تضطلع بمزيد من المسؤوليات في العالم

المصدر: أ ق ب

أعلنت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل الإثنين أنّ من مصلحة ألمانيا أن تضطلع بمزيد من المسؤوليّات على المستوى العالمي، وذلك في وقت تُواجه فيه تعدّدية الأطراف انتقادات منتظمة.

وفي خطابها السنوي لمناسبة العام الجديد، حذّرت ميركل من أنّه لا يُمكن حلّ التحدّيات العالميّة بما في ذلك تغيّر المناخ والهجرة ومكافحة الإرهاب من جانب الدول التي تقوم بذلك بشكل منفرد.

وقالت في كلمة ستُبثّ بالكامل في وقت لاحق الإثنين "من أجل مصالحنا، نريد حلّ كلّ هذه المسائل، ويُمكننا أن نفعل ذلك على أفضل وجه عندما نأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين".

وأضافت "من أجل مصلحتنا، يجب أن نضطلع بمزيد من المسؤوليّات".

وبحسب المستشارة، فإنّ ألمانيا التي ستشغل مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي عامي 2019 و2020، ستقوم بحملة من أجل إيجاد "حلول عالميّة".

كما تعهّدت ميركل بأن تزيد المساعدات الإنسانيّة والتنمويّة وكذلك ميزانيّة الدفاع.