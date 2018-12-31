هجوم إلكتروني يؤخر طباعة صحف أميركية كبرى

المصدر: واشنطن - د ب أ

أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن هجوماً إلكترونياً على نظام حواسب دار نشر أميركية تسبب في تأخر طباعة عدد السبت للعديد من الصحف في الولايات المتحدة.

وأوضحت هذه التقارير أن هناك صحفاً كبيرة كانت من بين الصحف المتأثرة بهذا الهجوم، ومنها على سبيل المثال «لوس أنجلوس تايمز» و«سان دييجو يونيون تريبيون» في ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى أعداد الساحل الغربي لصحف «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، إذ إن كل هذه الصحف تستخدم نفس دار الطباعة الواقعة في لوس أنجلوس.

وقد تسببت المشاكل الناجمة عن الهجوم في تأخير الطباعة وتأخير تسليم الأعداد.

وحسب هذه التقارير، فإن شركة «تريبيون بابليشينج» الإعلامية اكتشفت يوم الجمعة الماضي، برنامجاً ضاراً باسم «مالوير» على خوادمها.

من جانبها، ذكرت صحيفة «لا تايمز»، استناداً إلى مصدر مطلع أن من المرجح أن يكون مصدر الهجوم من خارج الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد هذا المصدر على نحو أكثر دقة.

وحسب محطة «سي إن إن»، فإن ناطقة باسم شركة «تريبيون بابليشينج» ذكرت أنها لا يمكنها تأكيد هذا الاشتباه.