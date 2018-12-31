مقتل 15 إرهابياً على حدود مالي

المصدر: باريس - أ ف ب

قتل 15 إرهابياً في غرب النيجر على الحدود مع مالي في عملية مشتركة لجيش النيجر وقوة برخان الفرنسية المنتشرة في دول الساحل الأفريقي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية وهيئة أركان الجيوش الفرنسية.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان تُلي على التلفزيون الرسمي: «إن وحدة من العملية العسكرية النيجرية ووحدة من قوة برخان نفذتا عملية مشتركة واسعة النطاق قتل فيها 15 إرهابياً». وأوضحت أن العملية نفذت «شمال غرب تونغو تونغو» في منطقة تيلابيري. وأوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية في تغريدة أن الإرهابيين الذين كانوا متجمعين في نقاط عدة قرب الحدود بين مالي والنيجر تعرضوا أولاً «لغارة جوية نفذتها مقاتلات ومروحيات» ليل الخميس الجمعة.