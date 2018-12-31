الشيخة حسينة تفوز بانتخابات بنغلاديش

المصدر: دكا - وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي في بنغلاديش أن الائتلاف برئاسة رئيسة الحكومة الشيخة حسينة فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت، أمس، في حين رفضت المعارضة النتيجة مؤكدةً حصول عمليات تزوير.

ونقلت القناة 24 التي تجمع النتائج التي تصلها من مختلف مناطق البلاد، أن هذا الائتلاف الحزبي حصل على أكثر من 151 مقعداً التي تشكل الأكثرية المطلقة في البرلمان. وكانت النتائج الأولية للانتخابات أظهرت أن رئيسة الوزراء تتجه نحو تحقيق فوز ساحق، بحسب قناة 24. وذكرت أن حسينة تحقق تقدماً واضحاً، ما يعزز التوقعات بفوزها بولاية رابعة.

وقتل 14 شخصاً على الأقل في أعمال العنف التي رافقت الانتخابات، إذ وقعت مواجهات بين أنصار الحكومة والمعارضة وسط اتهامات بالتزوير والقمع.

وجرى التصويت في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقال كمال حسين، رئيس جبهة «جاتيا أويكيا» المعارضة في مؤتمر صحفي: «نرفض الانتخابات الهزلية ونريد أن تعقد لجنة الانتخابات انتخابات جديدة في ظل إدارة غير حزبية».

ويقود حسين جبهة «جاتيا أويكيا» منذ أكتوبر، بعد أن انضم إليه التحالف اليميني، الذي يتزعمه الحزب القومي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة المسجونة خالدة ضياء، لخوض الانتخابات ضد الائتلاف الحاكم بقيادة الشيخة حسينة. ويُنسب إلى رئيسة الوزراء تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال حكم استمر عقداً دون انقطاع، واستقبال اللاجئين الروهينغا الفارين من ميانمار المجاورة. لكنها متهمة بالتمسك بالسلطة والتضييق على المعارضة، لا سيما مع الحكم الذي صدر بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء بالسجن 17 عاماً.