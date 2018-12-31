تأجيل الانتخابات الرئاسية الأفغانية

المصدر: كابول - وكالات

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان، أمس، تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 20 يوليو، أي لثلاثة أشهر عن الموعد المقرر لإجرائها سلفاً، حتى تتيح للسلطات مزيداً من الوقت اللازم لتنظيم الانتخابات، وذلك في وقت تصاعدت فيه تكهنات بشأن تأجيلها. ويأتي هذا الإعلان بعد انتقادات لاذعة للانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي وشهدت شن هجمات بقنابل زُرعت على الطرق وسوء أداء أجهزة التحقق من هوية الناخبين بالاستدلال البيولوجي وعدم استكمال قوائم الناخبين والتأخر كثيراً في غلق أبواب مراكز اقتراع لما بعد الموعد المحدد لإغلاقها. كما كان للمحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد وممثلي حركة طالبان؛ بهدف بدء عملية سلام شاملة.