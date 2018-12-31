نتانياهو: نقل سفارة البرازيل للقدس مسألة وقت

المصدر: ريو دي جانيرو، غزة - وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أبلغه بأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة «مسألة وقت».

وقال بولسونارو، الذي سيتولى منصبه يوم غدٍ (الثلاثاء)، إنه يودّ أن يحذو حذو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وينقل السفارة. ويستضيف الرئيس المنتخب المنتمي إلى اليمين المتشدد نتانياهو وقادة دول لحضور مراسم تنصيبه. لكن بولسونارو يواجه ضغوطاً من قطاع الزراعة البرازيلي القوي كي لا يتخذ تلك الخطوة، لأنها قد تضر بصادرات البرازيل للدول العربية. وسوف يمثل إجراء كهذا تحولاً حاداً في سياسة البرازيل الخارجية التي تدعم في العادة حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأبلغت الجامعة العربية بولسونارو بأن نقل السفارة سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.

وقال نتانياهو، خلال اجتماع مع قادة الجالية اليهودية في ريو دي جانيرو بالبرازيل: «قال لي بولسونارو إنها مسألة وقت، وليست إذا كان سينقل السفارة للقدس. هذا يبشر بتغير تاريخي».