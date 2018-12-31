أوروبا تدعو بريطانيا إلى «تدبّر أمورها» بشأن بريكست

المصدر: برلين - وكالات

حضّ رئيس المفوضية الأوروبيّة جان كلود يونكر بريطانيا على «ترتيب أمورها بفعالية» بشأن بريكست، رافضاً الاتهامات بأن لدى التكتل أجندة خفية لإبقاء بريطانيا فيه.

وقال لصحيفة «فيلت إم تسونتاغ» الألمانية: «من غير المنطقي أن يبدو أن جزءاً من الشعب البريطاني يعتقد أن الأمر يعود إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم حل لجميع مشكلات بريطانيا المستقبليّة». وأضاف: «أدعوهم إلى ترتيب أمورهم بفعالية. قولوا لنا ما الذي تريدونه. اقتراحاتنا مطروحة على الطاولة منذ شهور». وفي وقت سابق هذا الشهر، أجّلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جلسة تصويت في مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، خشية التعرض لهزيمة كبرى في ظل رفضه من قِبل كثير من النواب.