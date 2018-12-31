شاهد.. حرق سيارات أمام مقر صحيفة "لو باريزيان" في باريس

المصدر: البيان الالكتروني

تم إحراق عدد من السيارات أمس السبت 29 ديسمبر بالقرب من مبنى صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في باريس، بحسب "يورونيوز".

ولم يتضح بداية من الذي أحرقها وما إذا كان مرتبطاً بشكل مباشر باحتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا.

وأغلق المتظاهرون العديد من الطرق في أنحاء البلاد، حيث جابت مجموعات من المحتجين مراكز المدن أمس السبت.

وفي باريس، حيث تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أوائل ديسمبر، قالت الشرطة في وقت مبكر من مساء أمس إنها احتجزت حوالي 57 شخصًا بعد أن خرج 800 متظاهر إلى الشوارع، بانخفاض ملحوظ للعدد من 109 اعتقالات على الأقل الأسبوع الماضي مع عدد مماثل من المتظاهرين.