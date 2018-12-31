في خضم القلق بشأن ما أفادت به تقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سأل مساعديه ما إذا كان بإمكانه طرد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، قال كبير موظفي البيت الأبيض المقبل، نيك مالفاني، على برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة تلفزيون «إيه بي سي»: «أعتقد أن ترامب غرد الليلة الماضية قائلاً بالتحديد إنه يدرك الآن أن ليست لديه القدرة على طرده»، محدداً رسالة وزير الخزانة ستيفن منوشن مرجعه في ذلك.

وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن التكهنات بشأن طرد جيروم باويل، الذي عينه ترامب كانت قد ازدادت بعد أن أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» أن ترامب يناقش طرده بعد قراره زيادة معدل الفائدة، أخيراً.

وكان وزير الخزانة ستيفن منوشن قد غرد: «تحدثت مع الرئيس ترامب وقال«لا أوافق بتاتاً مع سياسة البنك الاحتياطي، أعتقد أن زيادة معدلات الفائدة وتقليص محفظة الاحتياطي أمر مروع للغاية في هذا الوقت، لا سيما في ضوء المفاوضات التجارية الرئيسة التي لا تزال جارية، لكنني لم اقترح أبداً طرد «جاي» باويل، ولا أعتقد أن لدي الحق في القيام بذلك».

وقالت «غارديان» إنه لو سئل المستشارون عن الأمر، لكان ردهم بأنه ليس من الواضح ما إذا كان القانون يسمح للرئيس الأميركي بتنحية رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي. وإذا حدث هذا فإن معظم المراقبين يتنبأون بفوضى في الأسواق.