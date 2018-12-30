تظاهرة غاضبة في جامعة إيرانية

المصدر: طهران - وكالات

تظاهر عدد كبير من طلاب «الجامعة الإسلامية الحرة» في طهران، فرع العلوم والبحوث، أمس، احتجاجاً على مقتل 10 من زملائهم في حادث حافلة للركاب كانت تُقلهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوى الأمنية انتشرت في ساحة جامعة العلوم والبحوث بشكل كثيف، كما أشارت إلى أن الطلاب هتفوا بشعارات ضد مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، وطالبوا بإقالته ومحاكمته بسبب فشله في إدارة الجامعة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن عدد المتظاهرين في تزايد، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين المقصرين عن أرواح الطلبة. يشار إلى أنه كان من المقرر أن يُعقد، أمس، اجتماع في الجامعة، لبحث حادث انقلاب الحافلة الذي أدى إلى مقتل 10 طلاب جامعيين وإصابة آخرين داخل حرم جامعة العلوم والأبحاث، لكنه أُجّل على وقع التظاهرات.

ووقع الحادث الثلاثاء الماضي عندما انحرفت حافلة كانت تُقل 30 طالباً، إضافة إلى السائق في «الجامعة الإسلامية الحرة»، على سفوح جبال البرز شمال غربي طهران، ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بعمود أسمنتي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وعزت الجامعة سبب حادثة انقلاب الحافلة إلى إصابة السائق بنوبة قلبية، وهو ما عارضه عدد كبير من الطلاب وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن سبب الحادث هو الحال المتقادمة للحافلات وعدم صيانة الطرقات.