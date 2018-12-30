المعارضة البنغالية تشكّك في الانتخابات

المصدر: دكا - وكالات

شككت المعارضة في بنغلاديش في مصداقية الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، حيث اتهم زعيمها الحكومة بانتهاز كل فرصة للتلاعب بالتصويت.

وقال كمال حسين، رئيس جبهة «جاتيا أويكيا» المعارضة في مؤتمر صحافي في دكا: «تخوّفي الأول هو أن القوة أو العنف سيمنع الناس عن التصويت. وتخوفي الثاني هو التلاعب بعملية التصويت ذاتها».

وزعم أن التحالف الحاكم، الذي يقوده حزب رابطة عوامي، وتنتمي إليه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، قد أصدر تعليمات للمسؤولين بحشو صناديق الاقتراع بأوراق اقتراع لمصلحة ائتلافها للفوز بالسباق الانتخابي.

ويقود حسين، رئيس حزب منتدى جونو، جبهة «جاتيا أويكيا» منذ أكتوبر الماضي، بعد أن انضم إليه التحالف اليميني الذي يتزعمه الحزب القومي البنغالي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة المسجونة خالدة ضياء، لخوض الانتخابات ضد الائتلاف الحاكم بقيادة الشيخة حسينة.