ترامب: أحرزنا تقدماً كبيراً بشأن المحادثات التجارية مع الصين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبنغ، أمس، أنه تم إحراز «تقدّم كبير» على صعيد المحادثات التجارية الجارية بين البلدين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهما.

وكتب ترامب على «تويتر»: «لقد أجريت لتوّي مكالمة طويلة وجيّدة جداً مع الرئيس الصيني، والاتفاق يسير على ما يرام، وفي حال التوصّل إلى اتفاق سيكون شاملاً، وسيغطي كل المسائل والمجالات ونقاط الخلاف. لقد تمّ إحراز تقدّم كبير».

وفرضت واشنطن وبكين رسوماً جمركية متبادلة على أكثر من 300 مليار دولار من السلع في وقت سابق من هذا العام، ما أدخلهما في نزاع أسهم في انخفاض أسواق المال.

وكانت الحرب التجارية بين البلدين من بين العوامل التي ضغطت على الأسواق الأميركية والعالمية خلال الشهر الجاري، إضافة إلى المخاوف بشأن تباطؤ النمو، والإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، ورفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، وهجوم ترامب على البنك المركزي.

من ناحيته، قال الرئيس الصيني إن واشنطن وبكين ترغبان في إحراز «تقدّم ثابت» في العلاقات بينهما.

ونقلت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) عن شي جينبنغ قوله إن الصين والولايات المتحدة تعملان على تنفيذ شروط الهدنة التي توصّلتا إليها في وقت سابق من الشهر الجاري لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما. وأعرب شي جينبنغ، خلال المكالمة، عن أمله في «أن يلتقي الطرفان في منتصف الطريق، ويتوّصلا إلى اتفاق يعود بالنفع على البلدين والعالم في أسرع وقت ممكن»، بحسب الوكالة.