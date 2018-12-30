سائق يقتحم منطقة توقّف الطائرات في مطار هانوفر

المصدر: برلين - رويترز

أوقف مطار هانوفر بألمانيا الرحلات الجوية أمس، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات، قبل أن تتمكن الشرطة من إيقاف سيارته والقبض عليه.

وقالت شرطة هانوفر على «تويتر»: «الرحلات الجوية متوقفة حالياً»، مضيفةً أن الرجل دخل بسيارته إلى منطقة توقف الطائرات. وتابعت: «التحقيق في الدافع وراء الواقعة مستمر».

وذكرت صحيفة «بيلد اليومية»، على موقعها على الإنترنت، أن سيارة الرجل تحمل لوحة أرقام بولندية. وقالت إن الشرطة تحقق لمعرفة إن كان الرجل مختلاً عقلياً، أو وقع تحت تأثير المخدرات، أو كان يرغب في تنفيذ هجوم، أو أن شخصاً آخر ساعده على الدخول بسيارته إلى المنطقة التي يتم فيها إنزال الركاب من طائراتهم.