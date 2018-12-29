إسبانيا تستقبل 311 مهاجراً أنقذتهم منظمة إنسانية

المصدر: مدريد، نيقوسيا - وكالات

وصل 311 مهاجراً أنقذتهم قبل أسبوع منظّمة غير حكومية إسبانية قبالة ليبيا إلى ميناء في جنوب إسبانيا أمس، بعد أن قضوا عيد الميلاد وسط البحر إثر رفض كلّ من إيطاليا ومالطا استقبالهم.

ووصلت سفينة تقلّ المهاجرين تابعة لمنظمة «بروأكتيفا أوبن آرمز» إلى ميناء كرينافيس في مدينة سان روكي في خليج جبل طارق، بحسب ما أوضحت المنظمة على «تويتر»، مشيرة إلى أنّ المهمّة أنجزت.

وقال فيسنتي ريموندو مدير الفرع الإسباني في منظمة «سيف ذي تشيلدرن» الدولية: «هؤلاء أناس أطفال وبالغون على حد سواء مرّوا بتجارب مروّعة فعلاً في بلادهم وخلال رحلتهم» إلى أوروبا. وأوضح أنّ بعضاً من الأطفال الـ139 هم من دول تواجه حروباً مثل الصومال وسوريا.

وفي سياق متصل، أنقذت عناصر إغاثة مهاجراً سورياً قبالة سواحل قبرص بعدما غرق المركب الذي كان يقلّه، وفق ما أفاد مسؤولون قبارصة، في وقت ذكرت وسائل إعلام أمس أنه أبلغ الشرطة بغرق سبعة مهاجرين آخرين كانوا برفقته.

وأفاد عمال إنقاذ قبارصة أن سفينة شحن ترفع العلم الأميركي انتشلت السوري البالغ من العمر 32 عاماً وتم نقله جواً إلى مستشفى في قبرص.