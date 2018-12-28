ألمانيا: سنعارض نشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا

المصدر: برلين - رويترز

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن بلاده ستعارض بقوة أي تحرك لنشر صواريخ نووية جديدة متوسطة المدى في أوروبا، إذا ألغيت معاهدة رئيسة للحد من التسلح تعود لفترة الحرب الباردة.

ونقلت وكالة الأنباء عنه قوله، في مقابلة نُشرت أول من أمس: «يجب ألّا تصبح أوروبا تحت أي ظرف ساحة نقاش عن إعادة التسلح».

وأضاف: «سيلقى نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى مقاومة واسعة في ألمانيا». وكانت الولايات المتحدة قد هددت بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي أبرمت في عام 1987، تحظر على موسكو وواشنطن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على البر في أوروبا. وقالت روسيا إنها تتأهب لنشر الولايات المتحدة صواريخ نووية جديدة في أوروبا بعد انسحاب واشنطن المزمع من المعاهدة. وقال ماس: «إعادة التسلح النووي هي الجواب الخطأ بكل تأكيد».