انفجار عبوة أمام كنيسة في أثينا

المصدر: أثينا - رويترز

أعلنت الشرطة اليونانية ووسائل إعلام رسمية أن شرطياً ومدنياً أصيبا عندما انفجرت عبوة ناسفة أمام كنيسة بوسط أثينا أمس قبل قليل من موعد بدء قداس.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم الذي وقع أمام كنيسة سانت دايونيسيوس في منطقة كولوناكي الراقية التي تشهد وجوداً مكثفاً للشرطة، وتقع على حدود منطقة إكساركيا التي يكثر فيها وقوع اشتباكات بين الشرطة وفوضويين.

ووقع الانفجار قبل نصف الساعة تقريباً من موعد فتح أبواب الكنيسة أمام المصلين. ونُقل الشرطي وشخص آخر، قال التلفزيون الرسمي إنه راعي الكنيسة، إلى المستشفى للعلاج، وفُرض طوق أمني حول المنطقة. وقال مسؤولون طبيون إن إصابتهما لا تهدد حياتهما.