استطلاع أميركي: إيران أخطر تهديد للسلام الدولي

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد أكبر استطلاع رأي لخبراء السياسة الخارجية الأميركية أن إيران تعد أكبر التهديدات للسلام والأمن الدوليين في 2019.

واتهم الخبراء إيران بالتدخل في النزاعات الإقليمية ودعم الجماعات الإرهابية في بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، ما قد ينذر بنشوب نزاع مسلح بين البلدين. وحدّد الخبراء، في الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 500 من المسؤولين في الخارجية الأميركية والأكاديميين والخبراء، ونظمه مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في واشنطن، خريطة أكثر من 30 موقعاً معرضة لتهديدات دولية محتملة خلال 2019.

وأوضح الخبراء أن مخاطر شن هجوم إرهابي على البنية التحتية في الولايات المتحدة، فضلاً عن هجوم إلكتروني كبير، ما زالت من أكبر المخاطر كذلك التي تهدد الأمن والسلام في أميركا الشمالية.

وأكد القائمون على الاستطلاع، الذي تلقّت «العين الإخبارية» نسخة منه، أن نتائجه سترسَل خلال وقت لاحق إلى صناع القرار في البيت الأبيض، والكونغرس، والمؤسسات الأميركية المعنية، لتقييم أكثر التهديدات المحتملة في 2019، داعياً الإدارة الأميركية إلى التركيز بشكل أكبر على هذه المخاوف، للحيلولة دون وقوع أزمات كبرى يمكن أن تهدد الأمن والسلام الدوليين.

وحذّر الاستطلاع من أن الشرق الأوسط يعجّ بمواقع التهديد للأمن والسلام الدولي، موضحاً أن احتمالات التهديدات العالمية تتزايد باندلاع مواجهة مسلحة بين إيران والولايات المتحدة أو أحد حلفائها بسبب تورط طهران في النزاعات الإقليمية ودعم الجماعات المتطرفة.

قمع محتجين في أصفهان

شنّت قوات الشرطة الإيرانية هجوماً بقنابل الغاز المسيّل للدموع، أمس، ضد محتجين في محافظة أصفهان الواقعة وسط البلاد. وتداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو قصيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام عناصر أمنية باستخدام قنابل الغاز وعبوات رذاذ الفلفل لتفريق مسيرة سلمية لعشرات المعلمين الإيرانيين المحتجين أمام مبنى حكومي في أصفهان بسبب تدني أجورهم الشهرية.

وندّد المحتجون بسوء الأوضاع المعيشية في إيران على خلفية غلاء أسعار أغلب البضائع والسلع الأساسية، فضلاً عن شح منتجات ضرورية من الأسواق في الأشهر الأخيرة؛ في الوقت الذي اعتقلت السلطات متظاهرين، طبقاً لمصادر من المعارضة. طهران - وكالات