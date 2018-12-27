السويد تعلن إحباط عمل إرهابي كبير

المصدر: وكالات

أعلنت النيابة السويدية والصحافة المحلية الخميس أن ثلاثة أشخاص من آسيا الوسطى تتم ملاحقتهم في السويد بتهمة التحضير لعمل إرهابي.

وقالت النيابة في بيان إنها تشتبه بأن الثلاثة "خزنوا كميات كبيرة من المواد الكيميائية إضافة الى معدات لقتل (اشخاص) وإصابتهم"، مضيفة "لو حصل الهجوم الارهابي لكان ألحق أضرارا خطيرة بالسويد".

كذلك، يتهم الثلاثة بتمويل الإرهاب، على غرار ثلاثة آخرين. ويشتبه بأن الستة أرسلوا مالا الى الخارج لتمويل عمليات لداعش.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 30 و46 عاما، ويتحدرون من أوزبكستان وقرغيزستان بحسب صحيفة "داغنز نيهيتر" المحلية. وتعذر تأكيد حصولهم على إقامة في السويد.

ونفى هؤلاء التهم الموجهة اليهم، وفق النيابة، على ان تبدأ محاكمتهم في السابع من يناير.

ولا يزال أحد المشتبه بهم طليقا في حين يعتقل الخمسة الآخرون منذ ابريل بعد عملية للشرطة في سترومسوند (600 كلم شمال ستوكهولم).