430 قتيلاً و159 مفقوداً ضحايا تسونامي إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وكالات

أعلنت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة القتلى بسبب موجات المد البحري العاتية (تسونامي) التي أعقبت سلسلة من الثورانات البركانية على مضيق «سوندا» تبلغ الآن 430 شخصاً، فيما لا يزال 159 في عداد المفقودين.

وقال الناطق باسم الهيئة سوتوبو بورو نوجروهو إن 1495 شخصاً أصيبوا ونزح 21991 شخصاً بسبب الكارثة التي سبقتها ثوران بركان جبل «آناك كراكاتو».

وأضاف أن عمال الإنقاذ ما زالوا يبحثون في المناطق النائية بمنطقة سومور بأقصى غرب جزيرة جاوة، حيث تم نشر آلات ثقيلة للوصول إلى المنطقة بعد أن أصبحت معزولة بسبب الطرق التي لحقت بها أضرار والجسور المهشمة. ولحقت أضرار بـ31278 كيلومتراً من الخط الساحلي في منطقتي «لامبونج» و«بانتن» واجتاحت المياه داخل البلاد لمسافة 500 متر.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفزياء الإندونيسية المواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية على جانبي مضيق «سوندا»، التي ضربتها أمواج مد ب حري عاتية (تسونامي) مطلع الأسبوع.