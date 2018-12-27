إنقاذ 43 مهاجراً قبالة بريطانيا

أنقذت السلطات الفرنسية والبريطانية 43 مهاجراً كانوا يحاولون عبور القنال الإنكليزي على متن ستة زوارق مطاطية في يومين، على ما أفاد مسؤولون أمس.

وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن خمسة زوارق مطاطية على متنها ثلاثة وأربعون شخصاً من العراق وإيران وأفغانستان تم ضبطها يوم عيد الميلاد. وقال ناطق باسم الوزارة «إنّ الأدلة توضح أن هناك نشاطاً لعصابة إجرامية منظمة خلف محاولات الهجرة غير القانونية في مراكب صغيرة عبر القنال الإنكليزي» الذي يفصل بين فرنسا وبريطانيا. وأضاف: «نعمل في شكل وثيق مع شركائنا القانونيين والأمنيين لاستهداف هذه العصابات التي تستغل الناس الضعفاء وتخاطر بحياتهم». لندن ــ أ.ف.ب