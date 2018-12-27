أوكرانيا تنهي «الطوارئ» وروسيا تحذّر من الاستفزازات

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، أمس، إنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي كان أعلن في أواخر نوفمبر في مناطق حدودية عدة من البلاد نتيجة مواجهة بحرية مع روسيا قبالة شواطئ جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة بشكل أحادي.

وقال بوروشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين عبر التلفزيون: «ينتهي العمل بقانون الطوارئ اليوم». وبعد مواجهة بحرية بين البلدين في البحر الأسود، اتهم بوروشنكو روسيا بتعزيز قواتها بشكل كبير على الحدود بين البلدين، وتخوف من نشوب «حرب شاملة». وإثر هذه المواجهة أعلنت أوكرانيا قانون الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً. . من جهتها، عبّرت موسكو عن أملها في أن تتمكن الدول الغربية من إثناء كييف عن أي استفزازات جديدة، تتمثل في محاولة عبور سفن حربية مضيق كيرتش شرقي شبه جزيرة القرم.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية عن الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في إيجاز صحفي: «صرح سكرتير مجلس الأمن الأوكراني علناً بأن بلاده تعد لاستفزاز جديد في مضيق كيرتش، وهذه المرة يخططون لإشراك ممثلين عن الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية في تنفيذ مخططاتهم المتهورة.