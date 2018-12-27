زلزال يضرب صقلية الإيطالية

المصدر: روما ــ رويترز

أعلن مسؤولون إيطاليون أن زلزالاً بلغت قوته 4.8 درجات ضرب منطقة شمال كاتانيا على سفح جبل إتنا في صقلية في وقت مبكر من صباح أمس، ما ألحق أضراراً ببعض المباني، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ووقع الزلزال بعد يومين من ثوران بركان إتنا، أعلى وأكثر براكين أوروبا نشاطاً، مرسلاً عموداً ضخماً من الرماد في السماء، ما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لصقلية بشكل مؤقت. ووقع الزلزال في الساعة 3:19 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما دفع العديد من السكان لترك منازلهم وتمضية ليلتهم في السيارات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أضراراً لحقت بمبانٍ قديمة في مدينتي سانتا فنيرينا وزافيرانا إتنا. وقال المسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط جدار أثناء فرارهم من منازلهم.