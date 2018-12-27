الهند تفكك خلية إرهابية تنتهج أسلوب «داعش»

المصدر: نيودلهي، برلين - وكالات

ألقت وكالة التحقيق الوطنية الهندية، أمس، القبض على عشرة أشخاص يشتبه بقيامهم بالتخطيط لسلسلة من الهجمات التفجيرية تستهدف المنشآت الحيوية والأماكن المكتظة والأشخاص المهمين.

وقال الناطق باسم الوكالة، ألوك ميتال، إن وكالة التحقيق الوطنية نفذت مداهمات في العاصمة الهندية، نيودلهي، والبلدات القريبة، وصادرت مجموعة كبيرة من المواد الناسفة والأسلحة والذخيرة وقاذفة صواريخ.

ومن بين ما تم ضبطه ومصادرته في المداهمات، أجهزة كمبيوتر محمولة و112 ساعة منبه، وأنابيب وسترة يستخدمها الانتحاريون وأكثر من مئة هاتف محمول وكذلك 750 ألف روبية (10700 دولار). وقال ميتال: «احتجزنا 16 شخصاً وقبضنا حتى الآن على عشرة». وأضاف: «يبدو أن تنظيم داعش كان مصدر إلهام لأعضاء الخلية».

وأضاف أن زعيم الخلية متشدد يبلع من العمر 29 عاماً، مشيراً إلى «أنه كان على اتصال مع شخص خارج البلاد». وتتراوح أعمار الأعضاء المشتبه بهم بين 20 و 30 عاماً وكانوا يتواصلون عبر تطبيقي المراسلة الفورية «واتس آب» و«تيليغرام». وقال ميتال: «يبدو أن (الخلية) تأسست قبل ما بين ثلاثة إلى أربعة شهور». وأضاف أن أهدافهم المخطط لها كانت «تشمل شخصيات على درجة كبيرة من الأهمية وأماكن مكتظة».

علم «داعشي» في برلين

في سياق آخر، أعلنت ناطقة باسم الشرطة الألمانية استمرار التحقيقات في واقعة العثور على علم لتنظيم داعش عند أحد الأسلاك العلوية المعطوبة بأحد خطوط السكك الحديدية في شرق العاصمة برلين.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «برلينر تسايتونغ» ذكر أنه تم اكتشاف نحو 60 منشوراً باللغة العربية وعلم لداعش بالقرب من الكابل العلوي المعطوب، إضافة إلى خطاف معدني أيضاً. ولا يزال من غير المحدد ما إذا كانت هناك علاقة بين الأشياء التي عُثِرَ عليها وبين واقعة إعطاب السلك العلوي، ويحقق جهاز أمن الدولة في إمكانية وجود خلفية سياسية لهذه الواقعة.

وكانت الشرطة ذكرت أن هناك اشتباهاً في حدوث تدخل خطير في حركة النقل بالسكك الحديدية. وتسير على الخط الحديدي الذي حدثت الجريمة عنده قطارات إقليمية وقطارات (إي سي) التي تسير عبر دول أوروبية.