ترامب في زيارة مفاجئة للعراق

المصدر: وكالات

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الأربعاء إلى العراق في أول زيارة لهذا البلد منذ انتخابه قبل عامين لتفقد الجنود المنتشرين هناك.

وهبطت الطائرة التي تقل ترامب في قاعدة الأسد الجوية.

وتحدث ترامب إلى الجنود كما التقى القادة العسكريين.

ودافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره سحب القوات الأميركية من سوريا قائلا "الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري".

واتخذ ترامب القرار بشأن سوريا فجأة متجاهلا نصيحة كبار مساعديه والقادة العسكريين وبينهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في اليوم التالي.

وذكر أنه سبق وقال لمستشاريه "دعونا نخرج من سوريا" لكن تم إقناعه بالبقاء قبل أن يقرر أن يعيد الجنود وعددهم 2000 إلى وطنهم.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد حيث أمضى ثلاث ساعات على الأرض يزورن الجنود الأميركيين "أعتقد أن الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري وحان الوقت لكي نبدأ في استخدام عقولنا".

وأضاف "ليس لدي أي خطط للانسحاب من العراق".

وتابع "في الواقع، بإمكاننا استخدام العراق كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا".

