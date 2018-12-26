أسلحة مزيفة تثير الهلع في مطار شارل ديغول بباريس

المصدر: ا ف ب

أثار شخصان يحملان أسلحة مزيفة الهلع في مطار رواسي-شارل ديغول في فرنسا صباح الأربعاء، قبل أن تقوم قوات خاصة من الشرطة باستجوابهما لاحقاً، وفق مصادر مقربة من التحقيق.

وحوالي الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش، أطلق أحد المسافرين تحذيراً "بعدما رأى شخصين لا يتحدثان الفرنسية ويحملان سلاحين في علبتهما"، وفق ما قالت المصادر.

وأكد أحد المصادر أن "هلعاً أثير بين الركاب عند البوابة رقم اثنين عندما لاحظوا وجود الأسلحة". وتدخلت الشرطة لتستجوب الشخصين "بسهولة"، وفق ما أوضح مصدر في الشرطة.

وأوضح مصدر آخر من المطار أن الأسلحة التي كانت بحوزة الشخصين هي من نوع "ايرسوفت"، وهي مسدسات "مقلّدة" للمسدسات الفعلية. واعتبر حاملا الأسلحة المزيفة بأنهما "مسلحان"، وفق المصدر.

وتم إخلاء البوابة رقم 2، حيث كان فريق أمني متواجد أصلاً لفحص حقيبةِ سفر متروكة.