إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو

المصدر: موسكو - وكالات

شهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية موسكو، خلال الساعات القليلة الماضية، اضطراباً شديداً مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب الأحوال الجوية.

وقالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء: «تسبب تساقط الثلوج الكثيف والمستمر وانخفاض درجات الحرارة وبلوغها 12 تحت الصفر إلى إلغاء وتأجيل أكثر من 80 رحلة جوية، إذ أُجّلت 17 رحلة وألغيت رحلة واحد في مطار فنوكوفو، وأُجّلت 21 رحلة وألغيت 12 في مطار «دوموديدوفو»، وتأخرت 31 رحلة في مطار شيريميتيفو».

ووفقاً لمركز الأرصاد الجوية الروسي، فإن خبراء الأرصاد يتوقعون استمرار تساقط الثلج في منطقة العاصمة وضواحيها، وتدني درجات الحرارة إلى أقل من 12 درجة مئوية تحت الصفر.