ترامب: إغلاق الحكومة حتى الاتفاق على جدار المكسيك

المصدر: واشنطن - وكالات

اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البقاء في العاصمة الأميركية واشنطن، لمتابعة الخلاف بشأن موازنة العام المالي الجديد.

وكان ترامب يعتزم السفر إلى فلوريدا ليُمضي أيام الأعياد مع أسرته هناك، ويمارس رياضة الغولف، لكنه اضطر إلى البقاء في واشنطن بسبب رفض الكونغرس تمرير الموازنة، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية الأميركية.

وكتب ترامب على «تويتر» عن نفسه قائلاً: «أنا وحيد تماماً (مسكين) في البيت الأبيض، أنتظر عودة الديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق، بشأن تأمين الحدود الذي هناك حاجة ماسة إليه».

يُذكر أن ترامب رفض التوقيع على قانون الموازنة، ما لم يتضمن تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء الجدار العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ما تسبب في إثارة هذا التصعيد السياسي.

وقال ترامب، في حديث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع القوات الأميركية في الخارج أمس، إن الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية سيستمر إلى حين تلبية مطلبه بتوفير تمويل لبناء الجدار. وعبّر عن قناعته بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية.