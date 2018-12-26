اتهام سلطات بنغلاديش باعتقال 10 آلاف معارض

المصدر: دكا - أ ف ب

اتهمت أحزاب المعارضة في بنغلاديش السلطات، أمس، بشن حملة ترهيب وإشاعة «أجواء من الخوف» قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأحد المقبل، مشيرة إلى توقيف أكثر من 10 آلاف من ناشطيها.

وقال الحزب القومي لبنغلاديش الذي تقوده خالدة ضياء المسجونة حالياً، أن السلطات اعتقلت 7021 من ناشطيه منذ الدعوة إلى الانتخابات في الثامن من نوفمبر الماضي.

وتمضي زعيمة الحزب خالدة ضياء حكماًَ بالسجن 17 عاماً بتهم فساد، أكد أنصارها أن «دوافعه سياسية»، وهدفه إضعاف المنافِسة الأقوى للشيخة حسينة واجد.

ويؤكد الحزب القومي أن العديد من مرشحيه يخشون القيام بحملاتهم الانتخابية علناً، خوفاً من عمليات عنف من قبل مؤيدي الحزب الحاكم.