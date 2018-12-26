الانتخابات الرئاسية في جزر القمر مارس المقبل

المصدر: موروني - أ ف ب

يتوجّه الناخبون بجزر القمر في 24 مارس المقبل لاختيار رئيس وحكّام للجزر الثلاث في هذا الأرخبيل، وفق مرسوم رئاسي صدر أول من أمس.

وتجري الدورة الثانية لهذه الانتخابات في 21 أبريل، وفق المرسوم، الذي يدعو الناخبين إلى اختيار حكّام الجزر الثلاث الكبرى في هذا الأرخبيل، وهي: القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان.

وتشهد الأجواء السياسية تدهوراً في جزر القمر منذ الاستفتاء الرئاسي في 30 يوليو الماضي لتعزيز سلطات الرئيس غزالي عثماني، إذ سمح بتولي الرئاسة لدورتين متتاليتين بدل واحدة. ويمسّ القرار بمبدأ تداول السلطة كل 5 سنوات بين الجزر الثلاث الرئيسية في الأرخبيل.

ووفقاً لهذا المبدأ، فإن الرئاسة المقبلة يجب أن تكون من نصيب جزيرة أنجوان، حيث غالبية المعارضة.

ووقعت تظاهرات عنيفة مناهضة لتلك التعديلات، ففي أكتوبر، قامت مجموعة من المتمردين بمواجهة القوات الرسمية في موتسامودو عاصمة أنجوان.