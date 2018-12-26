«التعاون الإسلامي» تدين الاعتداء الإرهابي في كابول

المصدر: جدة - وام

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مبنى حكومياً في كابول بأفغانستان، نفذه انتحاريون ومتطرفون، أول من أمس، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة كثيرين آخرين بجروح.

ووصف الأمين العام للمنظمة د. يوسف بن أحمد العثيمين، الهجوم بأنه عمل شائن وشنيع، معرباً عن تضامن المنظمة مع حكومة جمهورية أفغانستان وشعبها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، متقدماً بتعازيه لأسر ضحايا هذه المأساة ومتمنياً للجرحى عاجل الشفاء.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة مجدداً الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين بقوة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، كما يرفض رفضاً قاطعاً أي مبرّرات للإرهاب.