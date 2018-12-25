حل «الكنيست» الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة في أبريل

المصدر: ■ فلسطين المحتلة - وكالات

وافق قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أمس، على حل الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في أبريل، وسط توترات داخل الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وبعد اجتماع، قرر قادة الأحزاب بالإجماع «حل الكنيست وإجراء انتخابات عامة في بداية أبريل، بعد أربعة أعوام من الحكم»، وفقاً لبيان. ومن المتوقع أن يتم حل الكنيست، غداً (الأربعاء).

وأكد نتانياهو قرار الائتلاف وقال لاجتماع لحزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه إنه يأمل في تفويض واضح من الناخبين. وأضاف أنه يرى أن الائتلاف الحالي هو جوهر الائتلاف القادم. ويعتبر هذا الائتلاف الأكثر تطرفاً ويمينية في تاريخ إسرائيل.

وشدد على «إنجازاته السياسية والاقتصادية والعسكرية»، مشيراً إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأشار إلى علاقة إسرائيل القوية مع واشنطن.