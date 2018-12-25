محكمة أميركية تطالب كوريا الشمالية بدفع نصف مليار دولار بسبب وفاة طالب

المصدر: وكالات

طالبت محكمة أميركية الاثنين كوريا الشمالية بدفع تعويض قدره 501 مليون دولار فيما يتعلق بتعذيب ووفاة الطالب الجامعي الأميركي أوتو ورومبير العام الماضي.

وفارق ورومبير الحياة بعد إطلاق سراحه من الأسر في كوريا الشمالية.

ورفع والدا الشاب دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية في أبريل بشأن وفاة ابنهما.

وكان الطالب البالغ من العمر 22 عاما قد دخل السجن في كوريا الشمالية من يناير 2016 إلى أن عاد لبلاده وهو في حالة غيبوبة في يونيو 2017.

وتوفي ورومبير بعد أيام قليلة من وصوله لبلاده، وقال الطب الشرعي في ولاية أوهايو إن سبب الوفاة كان نقص الاكسجين والدم في المخ.