29 قتيلاً في هجوم على مجمع حكومي في كابول

المصدر: وكالات

قتل 29 شخصا على الأقل في هجوم على مجمّع حكومي في كابول الإثنين أعقب تفجير سيارة مفخخة عند مدخله، في اعتداء جديد يهز العاصمة الأفغانية.

ويأتي الهجوم في ختام أسبوع عصيب لافغانستان شهد إعلان مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر سحب "نحو نصف" الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد والبالغ عددهم 14 ألفا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المجمّع الذي يضّم مكاتب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين، وأعلن مسؤولون انتهاءه بعد أكثر من سبع ساعات على بدايته.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش مقتل 29 شخصا وإصابة 20 آخرين على الأقل، مشيرا إلى أن غالبية الضحايا من المدنيين.

وقتلت قوات الأمن ثلاثة مسلحين اثنين وحرّرت أكثر من 300 موظف كانوا محتجزين داخل المبنى الذي احتله المسلحون. فيما قتل مهاجم رابع في انفجار السيارة المفخخة الذي أطلق الهجوم.