ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 373 قتيلاً

المصدر: د ب ا

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم "الأثنين" ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية" تسونامي" التي ضربت البلاد إلى 373 قتيلاً.

وأضافت الوكالة أن عدد المصابين بلغ 1500، كما أن هناك 128 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين.

وكانت موجات المد العاتية قد اجتاحت مناطق ساحلية في الجزء الجنوبي من جزيرة سومطرة والساحل الغربي لجاوة ليلة "السبت".

وتردد أن سبب التسونامي الانهيارات الأرضية التي وقعت تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو.

وقد تم إرسال الآلاف من أفراد الشرطة والجيش بالإضافة إلى المتطوعين من الصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى للمناطق الأكثر تضرراً لمساعدة الناجين والبحث عن الجثث.