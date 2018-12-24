السلطات التركية تستجوب ممثلاً شهيراً بشبهة تهديد أردوغان

المصدر: ا ف ب

استجوبت السلطات في إسطنبول اليوم الإثنين ممثّلاً تركيّاً شهيراً بشبهة توجيهه "تهديدات" إلى رجب طيّب أردوغان، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب شبكة "سي إن إن-تورك" فإنّ الممثّل متين أكبينار (77 عاماً) حضر صباح الإثنين إلى مكتب المدّعي العام لاسطنبول بناء على استدعاء لاستجوابه.

وكان مكتب المدّعي العام لاسطنبول أعلن الأحد أنه فتح تحقيقاً بحقّ أكبينار بعد "تصريحات مهينة تهدّد الرئيس التركي بالضرب والقتل".

ووفقًا لوسائل إعلام تركيّة فقد فُتح التحقيق بعد أن قال الممثّل خلال برنامج بثّته قناة "هالك تي في" المعارضة الجمعة إنّ الديمقراطية هي "الخيار الوحيد لإنقاذ تركيا من الاستقطاب والفوضى".

وأضاف "إذا فشلنا في ذلك، وعلى غرار ما حصل مع كلّ أشكال الفاشية، فإنّ الزعيم يمكن أن يُعلق رأساً على عقب أو أن يُسمَّم في زنزانة أو أن يلقى نفس المصير الذي لقيه قادة آخرون في الماضي"، وفقاً لنفس المصدر.

وقال الممثّل أيضاً، وفقاً لوسائل الإعلام، إنّ جميع القادة الأتراك "الذين تحوّلوا إلى روسيا" تمّت الإطاحة بهم في انقلابات عسكرية، باستثناء مؤسّس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وبحسب وسائل الإعلام فإنّ ممثّلاً آخر شارك في الحلقة نفسها ويدعى مجدت غيزان تم استجوابه أيضاً.