البنتاغون: أمر انسحاب الجنود الأميركيين من سوريا تم توقيعه

المصدر: أ ف ب

علن متحدث عسكري أميركي الأحد عن توقيع أمر انسحاب الجنود الأميركيين من سوريا، حيث تم نشرهم للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش.

وقال المتحدث لفرانس برس "الأمر التنفيذي المتعلق بسوريا قد جرى توقيعه"، دون أن يعطي أي تفاصيل اضافية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في قرار مفاجىء سحب الجنود الأميركيين المتمركزين في سوريا واعادتهم الى الوطن، معتبرا أن " داعش " قد "هزم الى حد بعيد".

ولقي قرار الانسحاب معارضة من عدد كبير من السياسيين الأميركيين وزعماء دول حليفة للولايات المتحدة، الذين رأوا فيه خطوة سابقة لأوانها تزيد من حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة المنكوبة بالحروب.

وهذا القرار الذي اتبعه ترامب في اليوم التالي بآخر يعلن فيه سحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان، دفع بوزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس والمبعوث الاميركي للتحالف الدولي ضد الجهاديين بريت ماكغورك الى الاستقالة.