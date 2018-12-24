«غالوب»: الإمارات الـ 12 عالمياً على قائمة الوجهات المفضلة للهجرة

احتلت الإمارات المركز الـ 12 عالمياً على قائمة الوجهات المفضلة والمرغوبة للهجرة، وذلك وفقاً لنتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» الأميركية للاستشارات الإدارية. حيث رصد الاستطلاع آراء المهاجرين المحتملين الراغبين بترك أوطانهم والانتقال إلى أوطان جديدة بحثاً عن حياة أفضل. وأبدى 12 مليون شخص بالغ من المهاجرين المحتملين رغبتهم بالانتقال إلى الإمارات للعيش بها، بارتفاع نسبته 2% عن عدد الأشخاص البالغين الذين أبدوا رغبتهم بالانتقال إلى الإمارات خلال الفترة بين عامي 2015 و2017. وكانت المراكز الخمسة الأولى على قائمة الوجهات المفضلة للهجرة من نصيب الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وأستراليا، التي احتلت المراكز من الأول وحتى الخامس، على التوالي.

Ⅶ دبي - سيد صالح