«أجودا»: مقيمو الإمارات يفضلون السياحة الداخلية في 2018

دبي - سيد صالح

أكدت أحدث بيانات صادرة عن شركة «أجودا» السنغافورية أن غالبية المقيمين في الإمارات فضلوا السياحة الداخلية في أسفارهم ورحلاتهم السياحية خلال العام الجاري.

وأفادت بيانات الشركة المتخصصة في خدمات حجز الرحلات السياحية أن دبي وأبوظبي والشارقة، على التوالي، تصدرت قائمة الوجهات السياحية التي زارها المقيمون بالدولة في رحلاتهم السياحية خلال 2018، فيما جاءت سنغافورة في المركز الرابع، والعاصمة التايلاندية بانكوك في المركز الخامس.

وعلى صعيد الدول، تصدرت الإمارات أيضاً قائمة الوجهات السياحية الأكثر زيارة من جانب المقيمين خلال 2018، بينما جاءت السعودية في المركز الثاني، والهند في المركز الثالث.

وأشارت تقارير أخرى صادرة من وكالات محلية لحجز الرحلات السياحية، ومنها «آي تي إس»، إلى بزوغ نجم وجهات سياحية محلية أخرى بقوة في 2018، ومنها رأس الخيمة وعجمان التي تمنح زوارها انطباعاً بأنهم يزورون موريشيوس أو جزر المالديف في المحيط الهندي.

وتأتي هذه النتائج لتتوج عملاً جاداً تقوم به الإمارات منذ سنوات لترسيخ مكانتها مركزاً سياحياً عالمياً قادراً على استقطاب المسافرين من كل أنحاء العالم. وفي هذا السياق، شهدت الإمارات هذا العام فقط افتتاح أكثر من 12 فندقاً جديداً في كل أنحائها، الأمر الذي أذكى حدة التنافسية السعرية بين فنادق الدولة، ما أدى إلى تعزيز جاذبية السياحة الداخلية لدى المقيمين بالدولة.