ترامب يعيّن باتريك شناهان وزيراً للدفاع بالوكالة

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن باتريك شناهان، مساعد جيم ماتيس، سيخلفه وزيراً للدفاع بالوكالة في الأول من يناير 2019، وذلك في موعد أقرب من المتوقع.

يأتي ذلك بعدما استقال جيم ماتيس الخميس الماضي، بسبب اختلافات في السياسة بينه وبين ترامب، لكنه عرض البقاء في منصبه لشهرين إضافيين. وقال مصدر مطلع على الموقف إن ترامب شعر باستياء من الاهتمام الذي أحيطت به رسالة استقالة ماتيس، التي انتقد فيها ضمناً سياسات ترامب الخارجية ومعاملته لحلفاء بلاده العسكريين بعد قرار الرئيس الانسحاب من سوريا.

وأعلن ترامب تعيين شاناهان على «تويتر»، واصفاً المسؤول التنفيذي السابق بشركة بوينغ بأن لديه «قائمة طويلة بالإنجازات في منصبه كمساعد وزير ولدى بوينغ. سيكون رائعاً».