وزير الطاقة والصناعة يترأس اجتماع مجلس وزراء «أوابك» في الكويت

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» الــ101 الذي استضافته الكويت اليوم.

وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء «أوابك» في كلمة الافتتاح أن الموضوعات العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع من شأنها دعم المنظمة في بلوغ أهدافها وتحقيق مصالح الدول الأعضاء من خلال ما قامت به من جهود واضحة خلال هذه السنة، تركزت على إعداد الكثير من الدراسات الاقتصادية والفنية، ودورها الواضح في تنسيق مواقف دولنا الأعضاء خلال اجتماعات ومفاوضات مؤتمرات التغيّرات المناخية وخاصة المؤتمر الأخير COP24 الذي انتهت أعماله الأسبوع الماضي، خصوصاً في ظل التطورات الاقتصادية والمتغيرات الدولية.

وأعرب معاليه عن خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً، خاصة الدكتور نايف فلاح الحجرف، وزير المالية، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالإنابة في دولة الكويت، على تقديم كافة التسهيلات لانعقاد الاجتماع في الكويت، شاكراً وزراء الدول الأعضاء والأمين العام للمنظمة عباس علي النقي.

واتفق المجلس على عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 22 ديسمبر عام 2019، فيما ستتولى مملكة البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر يناير المقبل.

كما صادق على محضر الاجتماع المئة لمجلس وزراء المنظمة الذي عُقد على مستوى المندوبين في دولة الكويت أبريل الماضي، واعتمد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019، فيما إعادة تعيين مكتب البسام وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019.

واطلع المجلس على تقريري الأمانة العامة للمنظمة حول «الأوضاع البترولية العالمية» ومؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، الذي عُقد في المغرب أكتوبر الماضي، وتقارير نشاط الأمانة العامة للمنظمة في مجالات الدراسات الفنية والاقتصادية حول النفط والطاقة ومتابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ وسير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته وغيرها من المواضيع المدرجة في الاجتماع.